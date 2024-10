Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Triggiano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La mattina porterà un clima simile, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,9°C intorno a mezzogiorno. La presenza di una leggera brezza da Nord-Ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), Triggiano avrà un cielo sereno, con temperature che varieranno da 17,8°C a 16,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11-12 km/h, con direzione Nord-Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 79% e l’81%, ma senza precipitazioni previste.

La mattina (dalle 06:00 alle 12:00) continuerà a presentarsi serena, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di 19,6°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 20,9°C. La brezza vivace da Nord-Ovest garantirà un’ottima ventilazione, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 15 km/h.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno tra i 20°C e i 19,2°C. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità che potrà raggiungere i 24 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-79%, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, la sera (dalle 18:00 alle 23:00) porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 19:00. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 10.9 NO max 18.7 Maestrale 80 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 11.3 ONO max 19.7 Maestrale 81 % 1022 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 14 NO max 20.2 Maestrale 70 % 1023 hPa 11 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 14.8 NNO max 19.5 Maestrale 59 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 16 N max 21.1 Tramontana 63 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° Assenti 17.8 NNO max 24.9 Maestrale 79 % 1022 hPa 20 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° Assenti 15 NNO max 23.3 Maestrale 79 % 1022 hPa 23 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 13.2 NO max 22.3 Maestrale 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.