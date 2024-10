Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,5°C e i 17,9°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che si attesteranno intorno al 100% nella maggior parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e nord-est, con velocità comprese tra 1 km/h e 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 16°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si aggirerà attorno al 93%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 12%. I venti saranno leggeri, con direzione variabile tra sud e sud-est.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,9°C alle ore 14:00, mantenendosi sopra i 16°C fino a sera. La copertura nuvolosa inizierà a mostrare lievi variazioni, ma rimarrà comunque predominante. L’umidità si stabilizzerà attorno all’83%, mentre le condizioni di vento rimarranno tranquille.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà elevata. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti. È consigliabile prepararsi a un clima stabile, ma con la possibilità di cieli coperti e brezze leggere.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 8 % 1.7 S max 2.2 Ostro 93 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° Assenti 1.3 S max 1.6 Ostro 95 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° Assenti 2.9 SSE max 3.5 Scirocco 96 % 1023 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 8 % 2.1 SSE max 3.4 Scirocco 92 % 1024 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 12 % 3.1 ESE max 4.3 Scirocco 85 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 3 % 2.3 NNE max 3.6 Grecale 86 % 1024 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 3 % 3.3 NE max 3.3 Grecale 87 % 1025 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 4 % 3.6 NE max 3.3 Grecale 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:56

