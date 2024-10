Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C e 14,3°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La mattina si presenterà con cieli completamente coperti e temperature che raggiungeranno i 16,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C, mentre la sera manterrà condizioni simili, con valori che si aggireranno tra i 15,3°C e 15,7°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 95% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, con valori che si manterranno attorno ai 13,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,7 km/h e i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che salirà fino a 16,8°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, continuando a mantenere un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e non si registreranno precipitazioni.

La sera presenterà cieli ancora coperti, con temperature che si aggireranno tra i 15,3°C e 15,7°C. La situazione rimarrà stabile, con un’umidità che continuerà a mantenersi sopra l’85%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno condizioni di maltempo significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti sostanziali nel breve termine, quindi è consigliabile prepararsi a giornate caratterizzate da un clima autunnale, ma senza eccessi di maltempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 83 % 1026 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 81 % 1025 hPa 6 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° Assenti 3.8 NNE max 3.6 Grecale 81 % 1024 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 0.9 E max 2.4 Levante 75 % 1025 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.1 SSE max 3.4 Scirocco 77 % 1024 hPa 15 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 7 % 0.6 N max 2.1 Tramontana 84 % 1023 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 7 % 3.7 NE max 3.7 Grecale 85 % 1023 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 3.2 NNE max 3.3 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:59

