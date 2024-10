Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Udine per Lunedì 21 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 14,5°C e 20,4°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 90% in serata.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Udine avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno intorno al 71%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, e le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 49%, mentre l’umidità scenderà progressivamente. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14,5°C a fine giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, arrivando a un 10%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto controllo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nubi sparse e un pomeriggio coperto, si prevede un ritorno a cieli sereni per la serata. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la settimana autunnale piuttosto mite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 4.4 ENE max 4.6 Grecale 74 % 1028 hPa 3 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 4.1 ENE max 4.2 Grecale 77 % 1028 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 83 % 1028 hPa 9 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 1.1 S max 1.3 Ostro 72 % 1029 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.3 SO max 5.7 Libeccio 69 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 2.1 OSO max 2.8 Libeccio 76 % 1027 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° Assenti 5.3 NE max 5.1 Grecale 87 % 1028 hPa 21 cielo sereno +14.9° perc. +14.8° Assenti 5 NE max 4.9 Grecale 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:05

