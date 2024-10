Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà attorno ai +11,7°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i +13,9°C entro le ore 8:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’80-100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 6,4 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si aggirerà attorno all’84-93%. Non sono previste precipitazioni significative, rendendo la giornata relativamente asciutta, nonostante il cielo coperto.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo completamente coperto. La temperatura percepita si manterrà leggermente al di sotto di quella reale, a causa dell’umidità elevata. Al mattino, le condizioni non cambieranno significativamente, con un cielo grigio e temperature che continueranno a salire lentamente.

Nel pomeriggio, ci si aspetta una leggera diminuzione della temperatura, accompagnata da un cielo ancora nuvoloso. I venti, sebbene leggeri, potrebbero rendere la sensazione di freschezza più marcata, specialmente nelle ore più tarde della giornata. La sera porterà con sé temperature che si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo sempre coperto e umidità che continuerà a mantenersi alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma si potrebbe assistere a un lieve miglioramento verso la metà della settimana, con possibili schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi continueranno a dominare il panorama atmosferico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.7° perc. +11.1° Assenti 5.7 NE max 6.1 Grecale 82 % 1015 hPa 3 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.7 ENE max 4.6 Grecale 80 % 1015 hPa 6 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 4.5 NE max 4.6 Grecale 81 % 1016 hPa 9 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° Assenti 3.8 E max 4.9 Levante 74 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.9 S max 5.8 Ostro 67 % 1017 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 4.8 S max 5.9 Ostro 75 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 2.2 E max 2.4 Levante 84 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° Assenti 4 NE max 4.2 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.