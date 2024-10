Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i +17,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 61%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17°C, mentre la copertura nuvolosa varierà dal 31% al 83%. La velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno fino a +12,2°C e la copertura nuvolosa raggiungerà l’80%. La velocità del vento rimarrà bassa, mantenendo condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Si prevede che, a partire da Domenica, ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere variabili anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.8° perc. +11° prob. 1 % 11.7 NNE max 14 Grecale 77 % 1017 hPa 3 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° prob. 4 % 10 NNE max 10.5 Grecale 78 % 1017 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 8.1 NE max 9.4 Grecale 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 4 ENE max 6.8 Grecale 72 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 5.6 SE max 5.6 Scirocco 61 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17° perc. +16.6° prob. 4 % 2.6 SSO max 2.9 Libeccio 72 % 1017 hPa 18 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° Assenti 4.5 NE max 4.3 Grecale 81 % 1018 hPa 21 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 5.5 NE max 5.3 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.