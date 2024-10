Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Varese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 12°C entro le ore centrali, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, senza particolari variazioni. La sera vedrà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 12°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 100% entro le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 6%.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 12°C alle 08:00 e raggiungeranno i 15°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 71%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 17,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità varierà tra il 60% e il 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-ovest.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni, specialmente per quanto riguarda l’umidità e la copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° prob. 6 % 6.3 N max 6.9 Tramontana 88 % 1019 hPa 3 cielo coperto +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.2 N max 7.2 Tramontana 85 % 1018 hPa 6 cielo coperto +9.6° perc. +8.9° Assenti 6.7 N max 8.3 Tramontana 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 2.5 ONO max 4.3 Maestrale 65 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +16.8° Assenti 5.5 SO max 5.1 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 3.5 SO max 5.3 Libeccio 69 % 1017 hPa 18 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 3.2 N max 3.2 Tramontana 85 % 1019 hPa 21 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 5.8 NNE max 6.1 Grecale 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:37

