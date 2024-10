Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Varese si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso, con un graduale miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 18°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, ma si prevede un progressivo diradamento delle nubi, portando a un pomeriggio e una sera più sereni.

Durante la notte, Varese avrà cielo coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 12°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da nord, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’89%, creando una sensazione di freschezza. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 15,5°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, favorendo l’ingresso di un po’ di sole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una situazione più favorevole, con poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 18°C intorno alle 12:00 e 13:00. La ventilazione rimarrà debole, con direzione sud-sud ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 65-67%. Questo clima più mite e soleggiato favorirà attività all’aperto e momenti di relax.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 12°C. La ventilazione rimarrà leggera, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese indicano un Lunedì che inizierà con nuvole e frescura, ma che si trasformerà in una giornata più soleggiata e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento ulteriore delle condizioni meteorologiche, con temperature in lieve aumento e cieli sereni, rendendo le giornate più piacevoli per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 5.5 N max 5.1 Tramontana 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 5.1 N max 4.9 Tramontana 87 % 1026 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 5 N max 4.7 Tramontana 86 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 1.9 S max 1.5 Ostro 70 % 1027 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.3 SSO max 1.7 Libeccio 65 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° Assenti 3.1 SO max 3.3 Libeccio 80 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.4° Assenti 4.5 N max 4.3 Tramontana 88 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.5° Assenti 5.4 N max 4.9 Tramontana 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:12

