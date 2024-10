Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Varese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che si presenterà con intensità variabile, accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà attorno ai 11,1°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con forte pioggia prevista dalle prime ore del giorno. Le temperature rimarranno stabili, con valori che si attesteranno tra i 11,2°C e i 11,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,1 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 7 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con la pioggia che continuerà a cadere con intensità moderata. Le temperature potrebbero salire leggermente, raggiungendo i 12,1°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%, mentre le raffiche di vento si manterranno nella norma, senza particolari variazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia moderata che persisterà fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C, con un’umidità che si manterrà alta. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto al pomeriggio, continueranno a contribuire a un accumulo significativo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche sfavorevoli, con l’auspicio che il tempo migliori nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.1° perc. +10.8° 0.26 mm 1.8 N max 2.2 Tramontana 96 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +11.2° perc. +10.9° 0.44 mm 2.2 NNE max 4.4 Grecale 97 % 1014 hPa 6 forte pioggia +11.2° perc. +11° 4.32 mm 4.5 NNE max 9.9 Grecale 99 % 1011 hPa 9 forte pioggia +11.4° perc. +11.1° 7.09 mm 4 NNO max 8.1 Maestrale 99 % 1009 hPa 12 forte pioggia +11.7° perc. +11.5° 8.02 mm 4.5 NO max 10.2 Maestrale 99 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +12.1° perc. +11.9° 1.95 mm 7.4 NNE max 15.1 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +11.7° perc. +11.5° 1.69 mm 6.3 N max 10.9 Tramontana 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +11.5° perc. +11.2° 0.8 mm 6.8 N max 13.8 Tramontana 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:46

