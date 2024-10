Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Varese di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai +11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +18,7°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si attesterà attorno al 51%. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo termico, con valori che scenderanno fino a +14,9°C alle 16:00. La sera si presenterà con temperature intorno ai +12°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e senza precipitazioni.

Durante la notte, Varese godrà di un cielo completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’80%, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature in aumento. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +15,3°C, che salirà ulteriormente fino a +18,7°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 5%, e il vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +18,3°C alle 14:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 56%. Le condizioni di cielo sereno si manterranno anche in questa fase della giornata, favorendo attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima mite continuerà a caratterizzare il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di queste belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° Assenti 6.6 N max 5.9 Tramontana 79 % 1026 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 7.4 N max 7.6 Tramontana 77 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° Assenti 6.1 N max 6.2 Tramontana 74 % 1026 hPa 10 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 0.9 O max 2.3 Ponente 56 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 5 SO max 4.6 Libeccio 52 % 1023 hPa 16 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 3.3 O max 3.3 Ponente 74 % 1023 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 5.8 N max 5.5 Tramontana 82 % 1023 hPa 22 poche nuvole +11.8° perc. +11.1° Assenti 6.4 N max 6 Tramontana 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:07

