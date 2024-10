Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Varese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +13,6°C. Con l’arrivo del mattino, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, portando a piogge leggere che continueranno per gran parte della giornata. La temperatura percepita rimarrà stabile, oscillando tra i +13°C e i +14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Varese presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74% e una temperatura di +13,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai +13,4°C e +13,2°C fino alle prime luci dell’alba. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma si registreranno comunque delle piogge leggere a partire dalle 05:00.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,15 mm a 0,64 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +14°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà tra i 1,7 km/h e i 4,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99% e 100%, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere, accompagnate da un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai +14°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetteranno raffiche significative. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,55 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature si attesteranno attorno ai +13,6°C e +13,9°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento sarà bassa, contribuendo a un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Giovedì e venerdì si prevede un graduale aumento delle temperature, ma le condizioni nuvolose potrebbero persistere, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno attendere il weekend per un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.5° Assenti 5.3 NNE max 4.9 Grecale 92 % 1029 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 16 % 5.7 N max 5.8 Tramontana 91 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.41 mm 4.6 NNE max 4.6 Grecale 90 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.4 mm 1.7 NNE max 2.9 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.64 mm 1.8 ESE max 3.1 Scirocco 93 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.15 mm 3.7 NNO max 5.2 Maestrale 95 % 1029 hPa 18 cielo coperto +14° perc. +13.9° prob. 73 % 3.6 NNO max 3.6 Maestrale 93 % 1030 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 25 % 3.5 NNE max 3.3 Grecale 91 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:20

