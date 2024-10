Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Venafro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio di piogge leggere e moderate. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 23°C durante il giorno, con un abbassamento significativo nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà predominante, con possibilità di precipitazioni che aumenteranno nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e il vento sarà debole, proveniente da nord, con velocità di circa 1,9 km/h. Le nuvole copriranno completamente il cielo, creando un’atmosfera piuttosto grigia e umida.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,2 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, portandosi al 59%. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con il 35% di nuvole a partire dalle ore 11:00.

Nel pomeriggio, il clima cambierà nuovamente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con intensità leggera, con valori di pioggia che si attesteranno attorno a 0,21 mm. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate e forti. Le temperature scenderanno fino a 15°C, e l’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 100%. Le piogge saranno consistenti, con accumuli che potranno superare i 13 mm. Il vento si presenterà più forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni. La settimana si prospetta quindi con un alternarsi di momenti di pioggia e schiarite, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni meteo quotidiane.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 2 N max 3.2 Tramontana 86 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 1.5 NE max 2.8 Grecale 89 % 1017 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +19° Assenti 2.7 SO max 4.2 Libeccio 78 % 1017 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 10.2 SSO max 12.5 Libeccio 60 % 1016 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 13.9 SSO max 25.2 Libeccio 60 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.21 mm 10.9 SO max 14.8 Libeccio 81 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.37 mm 8.3 SSO max 13.2 Libeccio 91 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.18 mm 8.4 SO max 12.1 Libeccio 97 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:29

