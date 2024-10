Previsioni Meteo Venafro: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venafro di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 22,4°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà attorno ai 16,2°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che toccheranno il 100% durante gran parte della giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà elevata, superando il 90% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà lentamente, mantenendosi attorno ai 16,6°C. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le 9:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 3 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21-22°C, con un cielo sempre coperto. L’umidità aumenterà, raggiungendo picchi del 90%. Nonostante la presenza di nuvole, non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 12-30%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi sui 16-17°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la possibilità di vedere nubi sparse. L’umidità continuerà a mantenersi alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Gli amanti dell’aria aperta dovranno tenere in considerazione l’elevata umidità e la copertura nuvolosa, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.5° perc. +16.5° Assenti 5.3 NNE max 4.7 Grecale 89 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 86 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 5.1 NE max 5.6 Grecale 78 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 3.9 SSO max 2 Libeccio 67 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 30 % 5 SSO max 3.7 Libeccio 68 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 19 % 3.2 SO max 3.5 Libeccio 85 % 1022 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 8 % 3.7 NNE max 3.3 Grecale 90 % 1022 hPa 22 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° Assenti 4.2 NNE max 3.9 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.