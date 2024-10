Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venezia per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso e ventoso. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,6°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino, con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nel corso della giornata. La velocità del vento, proveniente da Nord Est, raggiungerà punte significative, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici registrati.

Nel dettaglio, la mattina si aprirà con piogge moderate, con temperature che varieranno tra 13,8°C e 14,2°C. La pioggia sarà accompagnata da venti freschi, con velocità che potranno superare i 30 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo i 5,64 mm di pioggia entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 95%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno arrivare fino a 71,3 km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti, con accumuli che potranno raggiungere i 2,84 mm entro le 17:00. La pressione atmosferica inizierà a scendere, segnalando un possibile peggioramento delle condizioni.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, che diventeranno forti. Le temperature scenderanno fino a 12°C, mentre il vento continuerà a soffiare con forza, rendendo l’atmosfera particolarmente fredda e umida. Le precipitazioni raggiungeranno i 6,44 mm entro le 18:00, e l’umidità si manterrà sopra il 90%. La situazione rimarrà critica fino a tarda notte, con piogge leggere che continueranno a cadere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e le temperature risalire leggermente. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Giovedì, poiché il forte vento e le piogge intense potrebbero causare disagi e allagamenti in alcune aree della città. La situazione rimarrà monitorata, e si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per eventuali avvisi di maltempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 1 % 18 NE max 32.2 Grecale 82 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.42 mm 20.1 NE max 32.2 Grecale 86 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 3.06 mm 27.4 NE max 39.9 Grecale 94 % 1006 hPa 10 forte pioggia +13.8° perc. +13.6° 5.05 mm 33.4 NE max 45.5 Grecale 94 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +13.7° perc. +13.5° 2.64 mm 39.4 NE max 58 Grecale 90 % 1005 hPa 16 pioggia moderata +13.2° perc. +12.9° 1.99 mm 47.7 NE max 66.5 Grecale 89 % 1003 hPa 19 forte pioggia +12.1° perc. +11.8° 4.3 mm 41 NE max 62.8 Grecale 93 % 1003 hPa 22 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 1.19 mm 40.9 NE max 61.1 Grecale 92 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:41

