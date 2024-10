Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Venezia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con una temperatura massima che raggiungerà i 19,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con cieli sereni che favoriranno l’afflusso di sole e una sensazione di benessere all’aperto. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da direzioni settentrionali, contribuendo a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che si aggireranno attorno ai 15,8°C. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6,1 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e ideale per una passeggiata.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo il picco di 19,8°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a rendere la giornata piacevole, senza alcun rischio di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 17,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative. Dopodomani, le condizioni meteo continueranno a mantenersi stabili, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti della bellezza di Venezia potranno approfittare di queste giornate serene per esplorare la città e godere del suo fascino unico.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 6.3 NO max 6.5 Maestrale 90 % 1025 hPa 5 poche nuvole +15.2° perc. +15.2° Assenti 6.9 NNO max 7.3 Maestrale 90 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° Assenti 6.7 NNO max 7.2 Maestrale 83 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 1.9 ONO max 2.6 Maestrale 72 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° Assenti 1.7 SSO max 2.2 Libeccio 70 % 1024 hPa 17 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 1.3 ONO max 2.1 Maestrale 79 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.7 N max 4.8 Tramontana 82 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 5.9 N max 6 Tramontana 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.