Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

Lunedì 21 Ottobre a Venezia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano che nel pomeriggio ci sarà una leggera attenuazione delle nubi, ma la serata si concluderà con un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 19°C, con un’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Venezia avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 61% e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 7,6 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno fino alle 02:00, quando la temperatura scenderà a 16,2°C. La mattina inizierà con temperature che si aggireranno intorno ai 15,7°C alle 06:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 79%.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 48% e il 57%, con venti leggeri da Sud-Sud Est. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un picco di 19,7°C alle 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 53% al 63%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% entro le 22:00. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 72%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere della bellezza di Venezia sotto un cielo variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 6.7 NE max 6.7 Grecale 76 % 1028 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 6.3 ENE max 6.4 Grecale 79 % 1027 hPa 7 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 6.3 NE max 6.1 Grecale 80 % 1028 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.1 NE max 3.5 Grecale 70 % 1029 hPa 13 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 5.9 SSE max 5.8 Scirocco 65 % 1028 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.5 SE max 5.1 Scirocco 75 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.1 ESE max 2.8 Scirocco 71 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 1.2 NNO max 2.6 Maestrale 72 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:10

