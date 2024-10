Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 47%, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 17,4°C e i 18,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 8 km/h e i 11 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno attorno ai 18°C. Anche in questo intervallo, la brezza leggera sarà presente, con velocità di vento che si manterranno tra i 7 km/h e i 11 km/h. L’umidità continuerà a rimanere elevata, con valori che toccheranno il 79%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente, arrivando a circa 17,7°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature stabili e umidità elevata. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, mentre per chi preferisce un clima più fresco e nuvoloso, questo weekend si presenterà ideale.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° prob. 2 % 7 NNE max 5.8 Grecale 75 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° prob. 2 % 10.7 ENE max 12.5 Grecale 74 % 1016 hPa 6 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 2 % 10.1 NNE max 10.2 Grecale 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 10.4 ESE max 11.2 Scirocco 71 % 1018 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 11.6 E max 12.1 Levante 74 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 9 E max 9.4 Levante 79 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 0.9 NE max 2.9 Grecale 80 % 1018 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 8.7 O max 11 Ponente 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.