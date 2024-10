Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C intorno alle 9:00, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 6 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il clima, che continuerà a essere piacevole. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In sintesi, le previsioni del tempo per Ventimiglia evidenziano una giornata di Venerdì 1 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo favorevoli si protrarranno anche nei giorni successivi, con un’ulteriore stabilità atmosferica prevista per il weekend. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni climatiche, mentre l’umidità rimarrà contenuta, garantendo un comfort generale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° Assenti 10.9 N max 11.1 Tramontana 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 10.9 NNE max 10.6 Grecale 57 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 9.6 N max 10.2 Tramontana 54 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 5.1 SE max 6 Scirocco 52 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 6.9 ESE max 7.5 Scirocco 60 % 1024 hPa 16 poche nuvole +19° perc. +18.7° Assenti 6.1 ENE max 7.1 Grecale 69 % 1023 hPa 19 poche nuvole +18.7° perc. +18.4° Assenti 5.3 N max 4.5 Tramontana 67 % 1024 hPa 22 poche nuvole +18.5° perc. +18° Assenti 4.9 N max 3.7 Tramontana 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:16

