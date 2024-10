Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Ventimiglia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nuvole e momenti di cielo coperto. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,8°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 21°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di cielo coperto, mentre la sera si concluderà con piogge leggere.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Ventimiglia registrerà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,7°C e 19,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si attesterà intorno all’80%, creando una sensazione di calore percepita di poco superiore.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 21,1°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 22,1 km/h, mantenendo una direzione est. L’umidità si manterrà attorno al 76%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si assisterà a un ritorno di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 24,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 83%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fascia oraria.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un cambiamento, con il cielo che rimarrà coperto e l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 20,8°C e 21,5°C, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel corso della sera di Martedì. Le previsioni del tempo suggeriscono che, dopo questa giornata variabile, il clima potrebbe stabilizzarsi, offrendo opportunità per attività all’aperto nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 5 E max 6.6 Levante 80 % 1019 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 8 NE max 9.6 Grecale 78 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° Assenti 8.7 NE max 11.2 Grecale 75 % 1019 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 16.6 E max 18.6 Levante 75 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 21.9 E max 23.7 Levante 79 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° Assenti 24.7 E max 27 Levante 82 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 19.2 NE max 27.2 Grecale 80 % 1017 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° Assenti 17.5 ENE max 25.4 Grecale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:41

