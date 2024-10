Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 20°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza. I venti, prevalentemente da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 72%. La velocità del vento sarà di circa 7 km/h, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire, portando a una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 35%.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 20,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre il vento continuerà a soffiare da est con una velocità di circa 9 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, intorno al 20%, permettendo così qualche schiarita durante le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio si preannuncia piuttosto piovoso, con pioggia leggera che interesserà gran parte della giornata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 79%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno toccare i 20 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,3 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,5°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. Il vento, sempre da nord-est, si presenterà con una velocità di circa 9 km/h, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori precipitazioni, mentre nel fine settimana si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter godere di giornate più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.23 mm 7 N max 7.3 Tramontana 72 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 38 % 7.9 NE max 9.1 Grecale 68 % 1027 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 37 % 8.9 NNE max 11.2 Grecale 68 % 1027 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +20° prob. 23 % 8.8 E max 10.8 Levante 71 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.11 mm 13.2 E max 13.5 Levante 76 % 1028 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.3 mm 15.3 E max 20.7 Levante 79 % 1027 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.18 mm 9.5 NE max 12.6 Grecale 80 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 47 % 8.4 NNE max 10.2 Grecale 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:57 e tramonta alle ore 18:28

