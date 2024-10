Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ventimiglia di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con valori percepiti leggermente inferiori. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con intensità che non supereranno i 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa influenzare la percezione del sole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 17,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 19°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 62%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si registreranno precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della copertura nuvolosa, con temperature stabili attorno ai 19°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 27% verso le ore centrali del pomeriggio. I venti si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque nella categoria della brezza leggera.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 18°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti drastici. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature stabili. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi, mentre per chi preferisce il clima fresco e nuvoloso, questo weekend si presenterà favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 8 % 8.4 NE max 10.2 Grecale 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17° prob. 2 % 7 N max 5.6 Tramontana 69 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 5.6 NNO max 5.2 Maestrale 63 % 1015 hPa 9 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 4.6 SSO max 6.8 Libeccio 60 % 1016 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° prob. 1 % 8.9 SO max 9.8 Libeccio 63 % 1015 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 26 % 8.6 OSO max 10.7 Libeccio 69 % 1015 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 14 % 9.6 ONO max 12.4 Maestrale 73 % 1017 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 5.7 NNE max 5.7 Grecale 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.