Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Verbania si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente coperti, che si schiariranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si aggireranno attorno ai 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 32%. Le temperature saliranno fino a 19,9°C intorno a mezzogiorno, con una leggera ventilazione da Sud-Sud Est. L’umidità inizierà a diminuire, raggiungendo il 69%.

Il pomeriggio si presenterà con poche nuvole e cieli sereni, favorendo un clima gradevole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C e il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, garantendo un comfort termico ottimale.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,8°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, con umidità che si attesterà intorno al 92%. Le condizioni meteo si presenteranno ideali per attività all’aperto, grazie alla stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verbania indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate particolarmente favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. La stabilità atmosferica dovrebbe continuare, con poche variazioni significative nel clima locale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 6.7 NNO max 5.9 Maestrale 89 % 1027 hPa 4 cielo coperto +12.9° perc. +12.6° Assenti 6.8 NNO max 6 Maestrale 88 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.9 NNO max 5.4 Maestrale 87 % 1027 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.3 SSE max 1.9 Scirocco 72 % 1026 hPa 13 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 4.6 SSE max 2.1 Scirocco 70 % 1025 hPa 16 poche nuvole +16.2° perc. +16.2° Assenti 2.8 SO max 2.8 Libeccio 91 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.5° Assenti 5.1 NNO max 4.7 Maestrale 93 % 1026 hPa 22 cielo sereno +14° perc. +13.9° Assenti 5.7 NNO max 5.1 Maestrale 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:13

