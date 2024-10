Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che accompagnerà gran parte della giornata, si presenterà in diverse intensità, con picchi di forte pioggia nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Verbania sarà avvolta da una pioggia leggera che continuerà a cadere in modo costante. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità rimarrà alta, superando il 95%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 14,6°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità si manterrà elevata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità della pioggia, che diventerà moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre le precipitazioni raggiungeranno picchi significativi, con valori che potrebbero superare i 4 mm. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da nord, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 10 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si aggraveranno ulteriormente, con forti piogge che interesseranno Verbania. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, mentre le precipitazioni potrebbero superare i 5 mm. La pressione atmosferica inizierà a scendere, e l’umidità rimarrà elevata, creando un ambiente piuttosto scomodo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge. Si prevede che la situazione meteo rimanga variabile, con temperature che non subiranno significative oscillazioni. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi legati al maltempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.91 mm 4.4 N max 5.4 Tramontana 96 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.4 mm 3.9 N max 4.1 Tramontana 95 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +14.6° perc. +14.7° 0.39 mm 2.4 NNE max 2.8 Grecale 96 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.58 mm 2 N max 4.8 Tramontana 97 % 1023 hPa 13 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.18 mm 3.2 NNO max 4.9 Maestrale 96 % 1022 hPa 16 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 2.09 mm 5.3 NNO max 8.1 Maestrale 97 % 1021 hPa 19 forte pioggia +14.7° perc. +14.8° 5.26 mm 2 N max 3.4 Tramontana 98 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.92 mm 2.8 NNO max 4.5 Maestrale 98 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:16

