Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La mattina continuerà a presentarsi nuvolosa, ma con un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C, mentre la sera porterà un graduale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 14,7°C e una leggera brezza da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con pioggia leggera prevista intorno alle 03:00. La mattina si presenterà con cielo coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16,2°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,8°C alle 15:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, e non si prevederanno piogge. La sera porterà un cambiamento, con un cielo che si aprirà a nubi sparse, permettendo un lieve abbassamento della temperatura fino a 15,3°C alle 22:00. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1029hPa, segno di una stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto dovrà tenere in considerazione la possibilità di nuvole e temperature fresche, ma senza particolari eventi meteorologici avversi in vista.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 86 % 2.4 NNO max 3.3 Maestrale 91 % 1022 hPa 3 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.16 mm 5.6 NNO max 5.5 Maestrale 92 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 20 % 6.1 NNO max 5.4 Maestrale 91 % 1024 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +17° Assenti 3.6 NO max 5 Maestrale 87 % 1025 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.7 SE max 3.4 Scirocco 82 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +17° Assenti 3.1 SE max 3.7 Scirocco 93 % 1026 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° Assenti 4.9 NNO max 4.7 Maestrale 92 % 1028 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° Assenti 4.8 NNO max 4.7 Maestrale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:26

