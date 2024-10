Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. I dati meteorologici suggeriscono che la giornata inizierà con un clima gradevole e si concluderà con un cielo più nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche provenienti da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che saliranno fino a 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 57% entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si osserverà un cambiamento nel meteo. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 49%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,8°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, toccando il 76%, mentre il vento rimarrà moderato, con una velocità di circa 4,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà cielo coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno a 14,3°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 96%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’88%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Venerdì e nel weekend si potrebbero verificare variazioni più significative, con l’arrivo di correnti più fresche. Gli amanti del clima mite potranno godere di questa giornata di Giovedì 31 Ottobre, mentre si preparano a un cambio di scenario nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 7.8 NNO max 6.9 Maestrale 84 % 1026 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 7.6 NNO max 6.7 Maestrale 82 % 1026 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.3 NNO max 6.2 Maestrale 72 % 1026 hPa 11 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 3.5 SSE max 1.6 Scirocco 58 % 1025 hPa 14 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 4.9 SSE max 3.1 Scirocco 62 % 1024 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.6 NNO max 4.2 Maestrale 88 % 1026 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 6.4 NNO max 6.1 Maestrale 88 % 1026 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 6.9 NNO max 6.2 Maestrale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:09

