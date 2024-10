Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a +15,1°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. La mattina porterà un cielo parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, mantenendo temperature stabili.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno a +15,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 70%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo +15°C alle 01:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +14,2°C alle 03:00. La notte si concluderà con una temperatura di +13,6°C alle 05:00, mantenendo una copertura nuvolosa che varierà dal 63% al 61%.

La mattina si presenterà con temperature in aumento, partendo da +13,4°C alle 06:00 e raggiungendo +19,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 55% al 23%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 4,9 km/h e 6,5 km/h, provenienti principalmente da Nord e Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno tra +19,6°C e +17,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67% alle 17:00. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con intensità che non supereranno i 6,4 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,4°C e l’umidità si manterrà alta, intorno all’85%. La brezza si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 1,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vercelli indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate autunnali, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà attendere ulteriori sviluppi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 5.2 N max 5.5 Tramontana 87 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 5.1 N max 5.2 Tramontana 88 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.5 N max 6.6 Tramontana 89 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 5.5 NE max 6.7 Grecale 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.6 ESE max 5.9 Scirocco 69 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 5 SE max 4.9 Scirocco 78 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 4.1 ESE max 4.8 Scirocco 84 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 1.2 NNE max 1.9 Grecale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:26

