Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Vercelli si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +14,2°C durante la notte a un massimo di +19,2°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e un’umidità relativamente alta contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole, sebbene la sensazione di freschezza potrà essere avvertita in alcune ore della giornata.

Durante la notte, Vercelli registrerà un cielo coperto con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi attorno ai +14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con venti deboli provenienti da Ovest-Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e non si prevederanno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteorologica inizierà a migliorare. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,7°C alle 07:00 e raggiungeranno i +18,7°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portandosi al 64%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di +19,2°C alle 14:00. Le condizioni di bel tempo si manterranno stabili, con un’umidità che si attesterà attorno al 69%. I venti rimarranno deboli, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, Vercelli godrà di un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente, passando da +15,8°C alle 19:00 a +14,5°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli indicano una giornata di Lunedì all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 19°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 2.3 ONO max 2.9 Maestrale 92 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° Assenti 4.7 ONO max 4.9 Maestrale 91 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° Assenti 2.8 NO max 3.2 Maestrale 89 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 0.8 SSE max 1.4 Scirocco 76 % 1027 hPa 13 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 0.5 NNE max 1.2 Grecale 69 % 1025 hPa 16 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 0.8 SSO max 1.8 Libeccio 79 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 1.9 NO max 1.9 Maestrale 85 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 4 NNO max 4.2 Maestrale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:15

