Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

Sabato 26 Ottobre a Vercelli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 95%. I venti, prevalentemente provenienti da Nord e Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 27,8 km/h.

Durante la notte, Vercelli sarà interessata da piogge di intensità variabile. Si registreranno 14,7°C con una percezione termica simile. La pioggia sarà moderata all’inizio, per poi attenuarsi leggermente verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si attesterà intorno al 97%.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 12 km/h. La pioggia continuerà a cadere con intensità debole, accumulando piccole quantità d’acqua. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che si trasformeranno in forti rovesci. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 15°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 27,8 km/h, rendendo il clima più frizzante. Si prevedono accumuli significativi di pioggia, con punte di 4,27 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge si presenteranno più leggere, ma continueranno a cadere con regolarità. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, e l’umidità rimarrà elevata. I venti, sebbene più deboli, continueranno a spirare da Nord Est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi prevede di uscire. La situazione climatica potrebbe migliorare solo nei giorni successivi, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.79 mm 7.2 N max 13.9 Tramontana 97 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.12 mm 6.6 NNE max 14.1 Grecale 96 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.15 mm 8.4 NE max 16.1 Grecale 96 % 1023 hPa 10 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.64 mm 9.6 ENE max 22 Grecale 95 % 1022 hPa 13 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 3.28 mm 15.6 NNE max 26.9 Grecale 97 % 1021 hPa 16 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 3.08 mm 9.4 N max 18.5 Tramontana 97 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.19 mm 10.6 NE max 19.5 Grecale 96 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.28 mm 6.6 NE max 11.8 Grecale 97 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:18

