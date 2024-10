Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Vercelli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. La mattina porterà un aumento graduale delle temperature, con valori che raggiungeranno i 16,6°C entro mezzogiorno e un cielo prevalentemente sereno. Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con temperature che toccheranno i 17,2°C e un cielo sereno. La sera si presenterà fresca, con temperature che scenderanno fino a 11°C. La presenza di una leggera brezza accompagnerà l’intera giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 59%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà elevata, attorno al 93%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 11,8°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 48%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra 2,7 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo che diventerà sereno. Alle 14:00, la temperatura raggiungerà i 17,2°C e la copertura nuvolosa sarà ridotta al 7%. Le condizioni rimarranno ideali per attività all’aperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 54%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 11°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 3%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. La stabilità atmosferica suggerisce che anche nei giorni successivi ci si potrà attendere un clima favorevole, ideale per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché le condizioni meteorologiche si manterranno favorevoli anche nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.7° perc. +10.3° prob. 1 % 5 NE max 6.1 Grecale 92 % 1014 hPa 4 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 3.5 NE max 4.6 Grecale 88 % 1014 hPa 7 nubi sparse +10.7° perc. +10° Assenti 3 NNE max 3.6 Grecale 81 % 1015 hPa 10 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 1.6 E max 2.2 Levante 67 % 1015 hPa 13 poche nuvole +17.1° perc. +16.3° Assenti 3.5 S max 3 Ostro 56 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 3.8 SSE max 4.5 Scirocco 61 % 1013 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 4.6 SE max 5 Scirocco 68 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° Assenti 5.6 NE max 6.2 Grecale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:53

