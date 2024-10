Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 92%. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina.

Nel dettaglio, la mattina di Venerdì vedrà un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 14,4°C e i 14,9°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 7-9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’intensità delle precipitazioni sarà moderata, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,4 mm. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà da leggera a moderata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14,5°C, mentre le precipitazioni potrebbero raggiungere i 1,59 mm. Anche in questo frangente, l’umidità sarà elevata, attorno al 96%, e il vento continuerà a soffiare con una leggera brezza.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che persisteranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C, e l’umidità rimarrà alta, mantenendo il clima fresco e umido. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 5 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La situazione potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma per ora è opportuno prepararsi a un Venerdì caratterizzato da maltempo e temperature fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 41 % 8.3 NNE max 16.2 Grecale 92 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.17 mm 7.6 NNE max 15.6 Grecale 93 % 1024 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.34 mm 7.5 NNE max 15 Grecale 94 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.33 mm 8.5 NNE max 16 Grecale 94 % 1024 hPa 13 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.59 mm 9.5 NNE max 18 Grecale 94 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.98 mm 8.4 NNE max 16.2 Grecale 96 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.23 mm 6.4 NE max 13.9 Grecale 96 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.6 mm 5.5 N max 7.6 Tramontana 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:19

