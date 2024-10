Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si registrerà un clima di pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%, con temperature attorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà di circa 9,7 km/h da Nord Est. Durante la mattina, le precipitazioni aumenteranno, accumulando 1,12 mm di pioggia. Nel pomeriggio, la pioggia diventerà leggera e la temperatura raggiungerà i 18,9°C. Sabato, il tempo peggiorerà con pioggia leggera e temperature intorno ai 12,9°C. Domenica, ci sarà un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con piogge intermittenti.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevederà un clima caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà di circa 9,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 24,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,87 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno al 98%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia moderata fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a 15,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, accumulando 1,12 mm di pioggia. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 98%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera attenuazione della pioggia, che diventerà leggera. La temperatura raggiungerà il picco di 18,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, scendendo al 68%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 8,4 km/h, mentre le precipitazioni si attesteranno a 0,7 mm. L’umidità scenderà leggermente al 76%.

Infine, nella sera, il tempo migliorerà ulteriormente, con un passaggio a nubi sparse e un cielo che diventerà sereno intorno alle 19:00. La temperatura scenderà a 15,4°C, con una leggera brezza che soffierà a 7,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’87%.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 13,6°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h, con una copertura nuvolosa del 39%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 90%.

Durante la mattina, il tempo si deteriorerà ulteriormente, con un cielo coperto e pioggia leggera che inizierà a cadere dalle 06:00. La temperatura si manterrà intorno ai 12,9°C, con una velocità del vento di 4,8 km/h. Le precipitazioni accumuleranno circa 0,22 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 13,8°C. La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h, senza precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

La sera continuerà a essere caratterizzata da un cielo coperto, con una temperatura di 14°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’86%.

Domenica 20 Ottobre

Nella notte di Domenica 20 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di 13,9°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’87%.

Durante la mattina, il tempo rimarrà stabile con un cielo coperto e una temperatura di 13,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 5,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 88%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento con l’arrivo di pioggia leggera alle 13:00, con un accumulo di 0,1 mm. La temperatura si attesterà attorno ai 14°C, con una velocità del vento di 3 km/h. L’umidità aumenterà al 91%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 13,2°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà prevalentemente umido e coperto, con piogge intermittenti nella giornata di Sabato e un miglioramento parziale previsto per Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili e prepararsi a eventuali piogge, specialmente nella giornata di Sabato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.