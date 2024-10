Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Vercelli si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di pioggia leggera durante le prime ore della notte, seguita da un cielo prevalentemente coperto nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15-17°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, superando il 90%. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera intensificazione nel pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Vercelli registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con una temperatura percepita di poco superiore. La velocità del vento sarà di circa 9-11 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, accumulando circa 0.35 mm entro le prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni. La pioggia leggera persisterà fino alle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 11:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 84%, mentre le probabilità di precipitazioni si ridurranno progressivamente.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con sporadiche schiarite. Le temperature si stabilizzeranno sui 16-17°C, mentre le precipitazioni si limiteranno a sporadiche piogge leggere, accumulando solo 0.1 mm. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 93%. I venti saranno leggeri, con velocità attorno ai 5-6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera e cielo coperto, con temperature miti e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.71 mm 9.3 NNE max 18.5 Grecale 96 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.28 mm 10.7 NE max 21.6 Grecale 95 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.19 mm 5.8 NE max 12.9 Grecale 94 % 1023 hPa 10 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 39 % 3.7 NE max 6.8 Grecale 87 % 1024 hPa 13 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 50 % 3.3 S max 3.6 Ostro 84 % 1024 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 37 % 6.3 S max 7.2 Ostro 91 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 27 % 5 SSO max 5.4 Libeccio 93 % 1026 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 27 % 4.7 SO max 5 Libeccio 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:16

