Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La situazione meteo si evolverà nel corso della giornata, con un incremento della probabilità di pioggia, specialmente nelle prime ore del mattino.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 15,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. Con l’avanzare delle ore, si registrerà un passaggio a pioggia leggera intorno alle 02:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 15,2°C. La pioggia continuerà fino all’alba, con accumuli minimi e un’umidità che si manterrà sopra il 90%.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature stabili attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si presenteranno intermittenti, con accumuli che non supereranno i 0,91mm entro le 06:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo un clima fresco e umido. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, senza significative variazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,4°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente, con possibilità di brevi rovesci. L’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 15,2°C, con un’umidità che tenderà a scendere leggermente. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1029 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in lieve aumento. Tuttavia, per giovedì e venerdì, si prevede ancora una certa instabilità, con possibilità di rovesci sporadici. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 3 % 6 NNE max 6 Grecale 91 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 20 % 5.7 NNE max 6 Grecale 91 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.91 mm 1.4 NNE max 3.2 Grecale 93 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.33 mm 6.3 NNE max 9.4 Grecale 93 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.16 mm 5.5 NE max 10.8 Grecale 95 % 1030 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 64 % 6.4 N max 10.3 Tramontana 95 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 60 % 7.2 N max 9.5 Tramontana 93 % 1029 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 32 % 5.5 N max 6.2 Tramontana 89 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:57 e tramonta alle ore 18:22

