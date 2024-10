Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Venerdì 11 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 18,1°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno la notte.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura salirà a 17,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 10%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 59%, con una pressione atmosferica che raggiungerà i 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura massima di 18,1°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 67%. Il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino alle ore 18:00.

Con l’arrivo della sera, il tempo cambierà drasticamente. Si prevede l’inizio di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 13,6°C alle ore 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, e il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità leggera. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della notte, con valori di pioggia leggera che raggiungeranno 0,17 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo dopo le piogge previste per la notte. Sabato e Domenica si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 4.8 N max 5 Tramontana 79 % 1008 hPa 4 nubi sparse +10.8° perc. +9.9° Assenti 7.5 N max 7.7 Tramontana 75 % 1009 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 6.6 NNE max 11.9 Grecale 74 % 1012 hPa 10 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 7.9 NE max 10.4 Grecale 59 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 7.8 E max 9.3 Levante 62 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 4.6 ESE max 5.7 Scirocco 73 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° prob. 23 % 4.8 N max 5.3 Tramontana 82 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.17 mm 7.2 N max 7.9 Tramontana 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.