Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Verona si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere, che si intensificheranno durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C, con una percezione termica leggermente più alta. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni nordiche.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. A partire dalle 08:00, si registreranno piogge leggere, che continueranno fino a metà giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 16-17°C, con un’umidità che raggiungerà il 90%. I venti rimarranno deboli, con velocità comprese tra 1 e 4 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge potrebbero intensificarsi, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1,98 mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a manifestarsi, anche se con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16-17°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Si prevede che le precipitazioni si riducano gradualmente, ma il cielo rimarrà coperto fino a sera. I venti saranno sempre leggeri, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, e i venti continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano una giornata caratterizzata da un clima umido e piovoso, con temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 6.3 NNE max 6.4 Grecale 84 % 1029 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.5 ENE max 4.1 Grecale 82 % 1029 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° prob. 20 % 2.4 NE max 2.4 Grecale 84 % 1030 hPa 10 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.54 mm 4.4 ONO max 5.8 Maestrale 90 % 1030 hPa 13 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.57 mm 3.8 E max 5.4 Levante 92 % 1030 hPa 16 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 78 % 3.1 NE max 4.1 Grecale 90 % 1029 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 10 % 3.8 NNE max 4 Grecale 86 % 1029 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 4 % 1.3 NE max 2 Grecale 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.