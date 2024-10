Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

La giornata di Mercoledì 30 Ottobre a Verona si preannuncia caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. La velocità del vento sarà contenuta, con brezze leggere che non influenzeranno significativamente le attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo di godere di un cielo sereno e limpido. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,6 km/h e i 3,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa sempre assente. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 65-70%, garantendo un clima confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,8°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a prevalere. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 4,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Anche in questo caso, il cielo sereno permetterà di godere di una piacevole serata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori attorno all’81%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre il weekend potrebbe portare qualche cambiamento, con l’arrivo di nuvole e possibili piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 3.6 NNO max 5.4 Maestrale 78 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 2.8 N max 5.1 Tramontana 79 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 1.9 S max 5 Ostro 73 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 4.4 SSO max 3 Libeccio 66 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 3.7 SSO max 2.7 Libeccio 66 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 2.8 N max 4 Tramontana 79 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 4.3 N max 4.4 Tramontana 81 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.2 NNE max 4.6 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:02

