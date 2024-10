Previsioni Meteo Verona: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 79% e temperature intorno ai 14,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, mentre l’umidità si attesterà attorno al 92%. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 99% e la temperatura salirà a 16,6°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà una massima di 17,7°C con cielo ancora coperto. La sera porterà le prime piogge leggere. Sabato, le piogge continueranno con temperature intorno ai 15,9°C e un’umidità alta. Domenica, il cielo rimarrà coperto, ma senza precipitazioni significative, con temperature che raggiungeranno i 19,8°C.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 4,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 1%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 99%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16,6°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 3,1 km/h e 5,7 km/h, sempre da Est-Sud Est. La probabilità di pioggia rimarrà assente, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura massima raggiungerà i 17,7°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,4 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 22:00, con una temperatura di 15,8°C. La velocità del vento aumenterà fino a 9,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con 0,11 mm di pioggia attesa. L’umidità si attesterà attorno all’85%.

Sabato 26 Ottobre

Nella notte di Sabato 26 Ottobre, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con 0,13 mm di pioggia attesa.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si manterrà tra 7,4 km/h e 8,6 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia sarà alta, con un’umidità che si attesterà attorno all’90%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un passaggio a nubi sparse e una temperatura massima di 19,3°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno all’79%.

Nella sera, il cielo tornerà ad essere coperto e si registreranno piogge leggere con una temperatura di 16,3°C alle 20:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con 0,22 mm di pioggia attesa.

Domenica 27 Ottobre

Nella notte di Domenica 27 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’89%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a 19,2°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 4,6 km/h e 6,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 77%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una temperatura massima di 19,8°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà a 16,9°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 3 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con un’umidità che si attesterà attorno all’90%.

In conclusione, il fine settimana a Verona si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con piogge leggere previste per Sabato e un miglioramento delle condizioni nella Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, specialmente per Sabato, quando le piogge potrebbero influenzare i programmi.

