Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Verona indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 14°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h, provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà simile, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da poche nuvole a un cielo coperto. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra i 3 e i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che toccheranno i 17,4°C. La situazione rimarrà stabile, senza precipitazioni previste. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana. Martedì e mercoledì potrebbero portare schiarite e temperature in lieve aumento, mentre giovedì si prevede un ritorno di condizioni più instabili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.1° perc. +13.6° Assenti 6.5 ENE max 6.2 Grecale 81 % 1020 hPa 4 poche nuvole +13.6° perc. +13.1° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 83 % 1020 hPa 7 poche nuvole +15.1° perc. +14.7° Assenti 4.6 ENE max 5.7 Grecale 79 % 1020 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 2.4 SO max 3.7 Libeccio 77 % 1021 hPa 13 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 3.3 OSO max 4 Libeccio 75 % 1019 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 1.7 ONO max 3.9 Maestrale 81 % 1019 hPa 19 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 5.4 N max 5.2 Tramontana 84 % 1019 hPa 22 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 4 NNE max 4.2 Grecale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:27

