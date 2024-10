Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Verona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si intensificheranno nel corso della mattinata.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 19,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, nonostante la mancanza di sole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,7°C alle 15:00. Il cielo continuerà a essere coperto, ma senza segni di pioggia. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’83% nel tardo pomeriggio. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una parziale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno precipitazioni previste. La giornata si concluderà con un cielo che, pur rimanendo nuvoloso, offrirà qualche spiraglio di sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verona indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con leggere variazioni, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di rivedere il cielo sereno, mentre le temperature miti continueranno a caratterizzare il clima della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 5.3 NNO max 6.2 Maestrale 84 % 1025 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 2.1 N max 4.4 Tramontana 85 % 1026 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 0.3 SO max 2.9 Libeccio 79 % 1027 hPa 11 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.2 SO max 2.9 Libeccio 71 % 1026 hPa 14 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.6 OSO max 4.6 Libeccio 74 % 1025 hPa 17 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 3.4 ONO max 3.7 Maestrale 85 % 1025 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 4.2 N max 4.6 Tramontana 85 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.5 N max 4.1 Tramontana 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:04

