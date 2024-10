Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori miti. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5 km/h. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 10%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,9°C. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, con valori che toccheranno il 84%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la possibilità di piogge leggere non sarà del tutto esclusa.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi, ma la sensazione di umidità sarà accentuata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, ma l’umidità elevata potrà rendere l’aria piuttosto pesante. Si consiglia di tenere a disposizione un ombrello e di prepararsi a condizioni variabili, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.9 mm 4.2 ENE max 7.8 Grecale 92 % 1023 hPa 4 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 1.23 mm 5.9 NE max 10.2 Grecale 95 % 1023 hPa 7 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° prob. 20 % 5.6 E max 9.5 Levante 91 % 1023 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 13 % 6.4 ESE max 8.1 Scirocco 80 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 10 % 8.5 ESE max 10.7 Scirocco 77 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 10 % 7.4 E max 11.4 Levante 88 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.18 mm 6 NNE max 9.8 Grecale 89 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.2 mm 6 NNE max 8.3 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:07

