Previsioni Meteo Viareggio: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Viareggio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +17,9°C e +18°C, con cielo coperto e una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 26%. Con l’arrivo del mattino, le condizioni meteo si aggraveranno, portando piogge di intensità variabile che continueranno fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte sarà dominata da un cielo coperto, con temperatura percepita che si manterrà attorno ai +18,1°C. I venti, provenienti da est, si presenteranno con una velocità di circa 14,4 km/h. La mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +17,8°C e piogge moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,41 mm. Le condizioni continueranno a deteriorarsi, con piogge forti attese intorno alle 10:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai +17,6°C e le precipitazioni potrebbero superare i 4 mm.

Proseguendo nel pomeriggio, le piogge modereranno leggermente, ma rimarranno presenti fino alle 17:00, quando si prevede un accumulo di 4,29 mm di pioggia. La temperatura si attesterà attorno ai +18°C, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 9,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno intorno ai +17,7°C e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Viareggio nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge intense, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Pertanto, chiunque si trovi a Viareggio potrà aspettarsi un netto cambiamento nel meteo a partire da mercoledì, con cieli sereni e temperature più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 8 % 14.4 E max 18.9 Levante 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 28 % 18 E max 24.3 Levante 91 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.77 mm 16.3 E max 24.3 Levante 91 % 1011 hPa 10 forte pioggia +17.6° perc. +17.9° 4.64 mm 18.2 ESE max 34.8 Scirocco 95 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +19.5° perc. +20° 3.11 mm 17.2 S max 26 Ostro 95 % 1006 hPa 16 pioggia fortissima +18.5° perc. +18.8° 17.32 mm 26.4 O max 40.3 Ponente 95 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.49 mm 5.1 SO max 13 Libeccio 89 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +18.3° perc. +18.5° 1.51 mm 18.1 SSO max 36.6 Libeccio 89 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:42

