Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 21°C. Nonostante la presenza di nuvole, le probabilità di precipitazioni diminuiranno, ma non si escluderanno brevi rovesci. L’umidità si attesterà intorno al 75%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una certa freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno sui 20°C. Si prevederanno sporadiche piogge, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 45%. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità potrà aumentare, raggiungendo valori intorno all’80%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza la previsione di precipitazioni significative. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì si prevede un parziale diradamento della nuvolosità, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Mercoledì, invece, il tempo dovrebbe stabilizzarsi ulteriormente, portando a giornate più soleggiate e piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse il miglioramento atteso nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.53 mm 10.8 E max 18.1 Levante 90 % 1022 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.17 mm 12.9 ESE max 17.6 Scirocco 91 % 1022 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 58 % 10.3 ESE max 14.5 Scirocco 87 % 1024 hPa 9 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 48 % 9 ESE max 16.4 Scirocco 75 % 1025 hPa 12 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° prob. 51 % 8.3 E max 14.1 Levante 67 % 1024 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.12 mm 8.5 ESE max 12.5 Scirocco 73 % 1024 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 28 % 10.5 ESE max 12.6 Scirocco 85 % 1026 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 9 % 10.3 ESE max 12.6 Scirocco 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:05

