Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Vibo Valentia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che si manifesteranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 20°C, con un picco massimo di 21,2°C nella mattina. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta probabilità di precipitazioni, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 58%, con una leggera brezza proveniente da est-sud-est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura stabile.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 4,4 km/h e i 8 km/h, con direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 64% e il 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,31 mm. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’intensità di pioggia che potrebbe aumentare leggermente. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 40%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’83%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire nuovamente oltre i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 4 % 10.2 ESE max 12.8 Scirocco 87 % 1026 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 1 % 7 E max 7.7 Levante 86 % 1026 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 8 E max 9 Levante 83 % 1026 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 4.4 SE max 8.2 Scirocco 65 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +20.7° perc. +20.6° 0.13 mm 5.5 O max 7.9 Ponente 68 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.31 mm 1.8 ONO max 5.5 Maestrale 76 % 1026 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 40 % 4.4 SE max 5.9 Scirocco 85 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 5.7 ESE max 5.8 Scirocco 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:03

