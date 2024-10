Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Vibo Valentia si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante la notte e la mattina, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,5°C e i 23,1°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, Vibo Valentia registrerà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca, con un’umidità che scenderà fino al 63%. Le condizioni di stabilità continueranno fino all’alba, quando le temperature inizieranno a salire lentamente.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 22,1°C entro le 09:00. L’assenza di nuvole permetterà al sole di riscaldare l’aria, portando la temperatura percepita a circa 21,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 42%. Questo clima favorevole incoraggerà attività all’aperto e passeggiate lungo le splendide coste calabresi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. A partire dalle 14:00, la copertura nuvolosa aumenterà, passando da nubi sparse a un cielo coperto verso le 19:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 23°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19,1°C nel tardo pomeriggio. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 75%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera potrebbe risultare più umida e pesante.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della sua intensità. L’umidità si manterrà alta, intorno al 54%, creando una sensazione di freschezza. Le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e gradevole, con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca un clima più fresco troverà soddisfazione nelle temperature serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 4.7 E max 5.4 Levante 69 % 1015 hPa 3 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.4 ESE max 5.1 Scirocco 63 % 1013 hPa 6 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 3.3 E max 4.8 Levante 56 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.1° perc. +21.5° Assenti 3.1 ONO max 5.4 Maestrale 42 % 1013 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.6° Assenti 8 NO max 10.5 Maestrale 42 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° Assenti 5.8 NO max 8.2 Maestrale 48 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° Assenti 2.3 E max 4 Levante 56 % 1011 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 3.3 SE max 4.2 Scirocco 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:32

