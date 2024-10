Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature in calo. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà in aumento, con venti leggeri provenienti da est.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, ma la percezione termica potrebbe risultare leggermente inferiore. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni saranno accompagnate da venti moderati.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore deterioramento, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno fino a 19°C, e la probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli significativi previsti. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge, che si presenteranno forti in alcune fasi. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, e l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e le precipitazioni potrebbero persistere fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Domenica si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Lunedì e martedì potrebbero portare ulteriori instabilità, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 21 % 4 E max 4.7 Levante 77 % 1015 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 34 % 4.3 ESE max 5.4 Scirocco 79 % 1014 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 38 % 9.2 SE max 12.6 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 43 % 6.8 SSE max 15.4 Scirocco 63 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.5° perc. +20.4° 0.58 mm 3.1 OSO max 11.8 Libeccio 68 % 1013 hPa 15 forte pioggia +17.6° perc. +17.6° 4.67 mm 5 ONO max 15.1 Maestrale 87 % 1013 hPa 18 forte pioggia +16.5° perc. +16.5° 7.06 mm 6.4 E max 13 Levante 90 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.39 mm 12.7 E max 19 Levante 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.