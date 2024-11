Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature attorno ai 14,7°C. La mattinata si presenterà soleggiata, con temperature che saliranno fino a 18,9°C e un’umidità del 56%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 16:00, quando appariranno nubi sparse, con temperature che scenderanno a 15,9°C. Sabato, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature di circa 13,8°C. La mattina porterà temperature fino a 18,2°C. Domenica, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che raggiungeranno 18,7°C. Il fine settimana si preannuncia mite, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla e fresca.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 07:00, la temperatura raggiungerà 16°C, mentre alle 10:00 si attesterà a 18,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 8,6 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo una mattinata gradevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno fino alle 16:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature scenderanno a 15,9°C alle 16:00. La velocità del vento varierà tra 5,7 km/h e 8,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 14,9°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di 0,9 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 72%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa, garantendo una serata tranquilla e fresca.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nubi sparse fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 18,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo 11,6 km/h alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una mattinata gradevole, sebbene non completamente soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno a 15,7°C alle 16:00. La velocità del vento varierà tra 7,1 km/h e 11,3 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse e la temperatura scenderà a 14,8°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa, garantendo una serata tranquilla e fresca.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di 1,2 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nubi sparse fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 18,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo 8,4 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una mattinata gradevole, sebbene non completamente soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno a 17,2°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 5,9 km/h e 9,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse e la temperatura scenderà a 14,8°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023 hPa, garantendo una serata tranquilla e fresca.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da temperature miti e condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno intorno ai 14-19°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di portare con sé un leggero indumento per le serate più fresche.

