Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con una graduale transizione verso condizioni più favorevoli nel corso della giornata. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 14,5°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 71%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da un 80% di nuvolosità a un 11% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 7 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e nord-orientali.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità, pur mantenendosi su livelli accettabili, si attesterà intorno al 54%, garantendo un comfort climatico notevole.

La sera porterà con sé un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,2°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un 14% di nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 27 Ottobre a Vibo Valentia si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente stabile. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà un’ottima visibilità e un’atmosfera serena.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 7.9 SE max 8.3 Scirocco 71 % 1022 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 6.8 SE max 6.7 Scirocco 70 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° Assenti 7.1 ESE max 7.1 Scirocco 68 % 1023 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18° Assenti 1.3 ESE max 4.5 Scirocco 48 % 1023 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.1° Assenti 6.9 NO max 6.6 Maestrale 45 % 1023 hPa 15 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 3.1 N max 4.6 Tramontana 54 % 1023 hPa 18 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 5.3 ESE max 5.1 Scirocco 66 % 1024 hPa 21 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.3 SE max 4.9 Scirocco 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:57

