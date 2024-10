Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di pioggia leggera e schiarite. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La mattina porterà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,6°C intorno a mezzogiorno, ma con l’arrivo di piogge leggere. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità variabile, mentre la sera si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Vibo Valentia presenterà nubi sparse con temperature che si aggireranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 62%, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, senza alcuna precipitazione.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le ore centrali della giornata. La probabilità di pioggia aumenterà, con l’arrivo di pioggia leggera a partire da mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 8,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, con accumuli di circa 0,25 mm. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19,3°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di maggiore nuvolosità. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 5 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 74%.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà parzialmente. Le temperature scenderanno a circa 16,7°C, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 39%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni climatiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 5.4 ESE max 5.2 Scirocco 83 % 1026 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 6.1 ESE max 5.8 Scirocco 83 % 1026 hPa 6 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° prob. 2 % 4.6 SSE max 5 Scirocco 82 % 1027 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +20° prob. 10 % 2.9 ONO max 2.2 Maestrale 68 % 1027 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.24 mm 8.7 ONO max 8 Maestrale 68 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +19.3° perc. +19.2° 0.1 mm 4.4 NNO max 5.1 Maestrale 74 % 1026 hPa 18 poche nuvole +17.2° perc. +17.2° prob. 51 % 4.2 ESE max 4.3 Scirocco 85 % 1027 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 4.7 SE max 4.8 Scirocco 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:02

