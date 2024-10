Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La mattina porterà con sé un cielo nuvoloso, ma con temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C, accompagnate da nuvolosità sparsa. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature che scenderanno fino a 16°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 99%, con una temperatura di 16,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra l’89% e il 96%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 1 km/h e i 6,8 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con nuvolosità sparsa e temperature che si aggireranno tra i 19°C e i 17,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 22%. La velocità del vento si manterrà tra i 2,7 km/h e i 6,3 km/h, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che varierà tra i 5 km/h e i 6,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con nuvolosità persistente e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione nelle temperature di Vibo Valentia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 3.2 SE max 3.6 Scirocco 87 % 1025 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.6 ESE max 4.2 Scirocco 87 % 1024 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 5.9 ESE max 5.8 Scirocco 82 % 1023 hPa 9 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 1 O max 2.6 Ponente 67 % 1024 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 6.8 NO max 5.9 Maestrale 66 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 20 % 2.7 N max 4 Tramontana 72 % 1022 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° prob. 7 % 5.5 ESE max 5.6 Scirocco 84 % 1023 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 5.4 SE max 5.9 Scirocco 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:00

