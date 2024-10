Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-nord ovest, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il tempo continuerà a rimanere sereno, con qualche nuvola sparsa che potrebbe comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 56%, mentre i venti rimarranno deboli.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento della nuvolosità, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21°C, rendendo la giornata particolarmente piacevole. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e l’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 64%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. La notte si preannuncia tranquilla, con un cielo limpido e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani si continuerà a godere di condizioni simili, con un lieve aumento della nuvolosità previsto nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 3.2 NO max 3.1 Maestrale 76 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 3.1 NNO max 2.7 Maestrale 76 % 1025 hPa 8 poche nuvole +17° perc. +16.6° Assenti 0.6 OSO max 1.5 Libeccio 68 % 1026 hPa 11 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 3.8 S max 3.2 Ostro 57 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 4.1 S max 3.7 Ostro 58 % 1024 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 2.1 O max 2.4 Ponente 73 % 1025 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 1.9 NNO max 1.7 Maestrale 76 % 1025 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 2.7 NNO max 2.6 Maestrale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.